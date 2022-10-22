Мокаев: финишировал Гордона чисто для толстяков, которые на диванах сидят
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Британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев (9-0), комментируя досрочную победу над канадцем Малкольмом Гордоном (14-6) на турнире UFC 280, который в настоящий момент проходит в Абу-Даби (ОАЭ), высказался о финише поединка.
Напомним, в концовке третьего раунда Мокаев попытался задушить соперника и после неудачи вышел на болевой приём, заставив его сдаться.
«Мне сказали, что минута осталась. Зашёл на руку, потому что знал – эти, что спортом в жизни не занимались, на диванах сидят, будут говорить, что скучный бой. Чисто для этих толстяков нокаутировал», – сказал боец после поединка.
Победа над Гордоном стала для 22-летнего Мокаева третьей за время выступлений в сильнейшей организации мира.
Новость по темеМухаммад Мокаев досрочно победил Малкольма Гордона на UFC 280
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