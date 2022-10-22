Белал Мухаммад победил Шона Брэйди техническим нокаутом на UFС 280

Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад одержал победу в поединке с соотечественником Шоном Брэйди на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Бой завершился во втором раунде — Мухаммаду удалось нокаутировать соперника.



Для Мухаммада эта победа стала 22-й в профессиональной карьере в смешанных единоборствах в 26 поединках. На счету Белала три поражения, ещё один бой был признан несостоявшимся.



Шон Брэйди потерпел первое поражение в карьере. На его счету 15 побед.



UFC 280



Основной кард:



Чарльз Оливейра — Ислам Махачев

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу

Пётр Ян — Шон О’Мэлли

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро



Предварительный кард:



Белал Мухаммад — Шон Брэйди — победа Мухаммада техническим нокаутом во втором раунде

Махмуд Мурадов — Кайо Борральо — победа Борральо единогласным решением судей

Волкан Оздемир — Никита Крылов — победа Крылова единогласным решением судей

Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев — победа Нурмагомедова единогласным решением судей

Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей

Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде

Карол Роза — Лина Ленсберг — победа Розы раздельным решением судей