Белал Мухаммад победил Шона Брэйди техническим нокаутом на UFС 280

Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад одержал победу в поединке с соотечественником Шоном Брэйди на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Бой завершился во втором раунде — Мухаммаду удалось нокаутировать соперника.
Для Мухаммада эта победа стала 22-й в профессиональной карьере в смешанных единоборствах в 26 поединках. На счету Белала три поражения, ещё один бой был признан несостоявшимся.
Шон Брэйди потерпел первое поражение в карьере. На его счету 15 побед.
UFC 280
Основной кард:
Чарльз Оливейра — Ислам Махачев
Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу
Пётр Ян — Шон О’Мэлли
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот
Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро
Предварительный кард:
Белал Мухаммад — Шон Брэйди — победа Мухаммада техническим нокаутом во втором раунде
Махмуд Мурадов — Кайо Борральо — победа Борральо единогласным решением судей
Волкан Оздемир — Никита Крылов — победа Крылова единогласным решением судей
Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев — победа Нурмагомедова единогласным решением судей
Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей
Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде
Карол Роза — Лина Ленсберг — победа Розы раздельным решением судей
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