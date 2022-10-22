Белал Мухаммад прокомментировал досрочную победу над Шоном Брэди
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Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад прокомментировал досрочную победу над ранее небитым соотечественником Шоном Брэди на турнире UFC 280, который в настоящий момент проходит в Абу-Даби (ОАЭ).
«Я готовился в лагере Хабиба. Это мой лучший лагерь в жизни. Я побил двух крутых ребят подряд. Я не мог сегодня выступить по-другому. Абу-Даби, я сделал это для вас. Мой наставник кричал: «Прикончи его, прикончи его!» Хабиб практически заставил меня сделать это. Я тренировался с Абубакаром под началом Хабиба. Эта команда просто на другом уровне. Эта команда как семья, они братья», – сказал боец после выступления.
Победа над Брэди стала для 34-летнего Мухаммада восьмой подряд, он не проигрывал с января 2019 года.
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