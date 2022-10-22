Белал Мухаммад прокомментировал досрочную победу над Шоном Брэди

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад прокомментировал досрочную победу над ранее небитым соотечественником Шоном Брэди на турнире UFC 280, который в настоящий момент проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я готовился в лагере Хабиба. Это мой лучший лагерь в жизни. Я побил двух крутых ребят подряд. Я не мог сегодня выступить по-другому. Абу-Даби, я сделал это для вас. Мой наставник кричал: «Прикончи его, прикончи его!» Хабиб практически заставил меня сделать это. Я тренировался с Абубакаром под началом Хабиба. Эта команда просто на другом уровне. Эта команда как семья, они братья», – сказал боец после выступления.

Победа над Брэди стала для 34-летнего Мухаммада восьмой подряд, он не проигрывал с января 2019 года.