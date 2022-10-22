Шавкат Рахмонов обратился к Белалу Мухаммаду после победы на UFC 280

Непобеждённый казахстанский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов прокомментировал победу американца Белала Мухаммада над соотечественником Шоном Брэди в рамках турнира UFC 280, который в настоящий момент проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Мухаммад досрочно остановил Брэди после затяжного добивания, нанеся ему дебютное поражение в карьере. Победа стала для 34-летнего Мухаммада восьмой подряд, он не проигрывал с января 2019 года.

«Увидимся в ближайшем будущем», – написал Рахмонов в социальных сетях.

В главном бою турнира UFC 280 бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев сразятся за вакантный титул в лёгком весе (до 70 кг) организации. В соглавном событии чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг проведёт дебютную защиту против соотечественника Ти Джея Диллашоу.