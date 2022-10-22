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Никита Крылов: Оздемир — действительно жёсткий парень. У него крепкая голова оказалась

Никита Крылов: Оздемир — действительно жёсткий парень. У него крепкая голова оказалась
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Российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Никита Крылов (28-9) прокомментировал победу над швейцарским экс-претендентом на титул Волканом Оздемиром (18-7) на турнире UFC 280, который в настоящий момент проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

«Не то чтобы я в шоке! Этого и стоило ожидать. Оздемир – действительно жёсткий парень. Но я думал, будет чуть помягче. Будет проще его подловить, попасть. А в моменты, когда я попадал, я не думал о том, чтобы добить его. Я думал над тем, как занять удобную позицию и поработать стратегически. У него крепкая голова оказалась.

Хорошо бы, чтобы дали бой вечера, но много хороших боёв. Что касается первого раунда, у меня были мысли, что смогу его потрясти, обмануть, перехитрить. Но он тоже попадал по мне, причём довольно жёстко. Моментами я думал о том, как провести весь бой, чтобы выиграть по очкам. Он постоянно приходил в себя. Первый раунд предопределил дальнейшую стратегию на бой. Я понял, что нужно его переводить. В начале первого раунда я чувствовал себя немного хуже, чем во втором.

Я кайфую от того, что дерусь. Мне нравится драться, я хочу оставаться активным, не собираюсь завязывать. У меня отличная семья, невероятные друзья, с которыми мне нравится проводить время вместе. Я остаюсь счастливым, когда занимаюсь этим. Я буду делать это дальше и дальше, а там как бог даст», — сказал боец после выступления.

Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь:

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