Абубакар Нурмагомедов высказался о бое Оливейра — Махачев после победы на UFC 280

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Абубакар Нурмагомедов высказался о главном событии турнира UFC 280, в рамках которого он сегодня, 22 октября, одержал победу.

Напомним, в главном бою UFC 280 бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев сразятся за вакантный титул организации в лёгком весе (до 70 кг).

«Молюсь, чтобы сегодня Махачев забрал пояс. Я знаю многих ребят, которых Ислам «душил», загонял – это топовые борцы. Они были больше него, я имена называть не буду. Всё, что происходит в спортзале, остаётся в спортзале. Я просто не вижу, за счёт чего Оливейра будет доминировать. Чувствую, что Ислам его просто переедет. Буду переживать за него всем сердцем», – сказал боец после выступления.

Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь: