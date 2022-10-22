Манон Фиоро победила Кэтлин Чукагян на UFC 280

Французская спортсменка, боец смешанных единоборств Манон Фиоро одержала победу в поединке с американкой армянского происхождения Кэтлин Чукагян. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Фиоро — 29-28, 29-28, 29-28.



Для Фиоро эта победа стала десятой в 11 поединках в карьере. Чукагян потерпела пятое поражение в 23 поединках.



UFC 280



Основной кард:



Чарльз Оливейра — Ислам Махачев

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу

Пётр Ян — Шон О’Мэлли

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей.



Предварительный кард:



Белал Мухаммад — Шон Брэйди — победа Мухаммада техническим нокаутом во втором раунде

Махмуд Мурадов — Кайо Борральо — победа Борральо единогласным решением судей

Волкан Оздемир — Никита Крылов — победа Крылова единогласным решением судей

Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев — победа Нурмагомедова единогласным решением судей

Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей

Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде

Карол Роза — Лина Ленсберг — победа Розы раздельным решением судей.

Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь: