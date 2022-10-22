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Манон Фиоро победила Кэтлин Чукагян на UFC 280

Манон Фиоро победила Кэтлин Чукагян на UFC 280
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Французская спортсменка, боец смешанных единоборств Манон Фиоро одержала победу в поединке с американкой армянского происхождения Кэтлин Чукагян. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Фиоро — 29-28, 29-28, 29-28.

Для Фиоро эта победа стала десятой в 11 поединках в карьере. Чукагян потерпела пятое поражение в 23 поединках.

UFC 280

Основной кард:

Чарльз Оливейра — Ислам Махачев
Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу
Пётр Ян — Шон О’Мэлли
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот
Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей.

Предварительный кард:

Белал Мухаммад — Шон Брэйди — победа Мухаммада техническим нокаутом во втором раунде
Махмуд Мурадов — Кайо Борральо — победа Борральо единогласным решением судей
Волкан Оздемир — Никита Крылов — победа Крылова единогласным решением судей
Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев — победа Нурмагомедова единогласным решением судей
Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей
Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде
Карол Роза — Лина Ленсберг — победа Розы раздельным решением судей.

Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь:

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