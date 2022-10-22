Манон Фиоро поделилась эмоциями от победы над Кэтлин Чукагян на UFC 280

Боец женского наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC француженка Манон Фиоро (15-3) прокомментировала победу над американкой Кэтлин Чукагян (19-5) в рамках турнира UFC 280, который в настоящий момент проходит в Абу-Даби (ОАЭ).
«Бой прошёл так, как я и ожидала. Кэтлин, конечно же, номер один. Я хотела победить нокаутом, но не получилось. Думаю, её план был в том, чтобы бороться со мной. Я пыталась этого не допустить. Кого бы я хотела видеть следующей соперницей? Кого мне дадут, с той и буду драться. Я готова встретиться с любой из дивизиона», – сказала спортсменка после боя.
В главном бою турнира UFC 280 бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев сразятся за вакантный титул организации в лёгком весе (до 70 кг).
Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь:
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