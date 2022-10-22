Пётр Ян — Шон О’Мэлли: прямой эфир боя начнётся примерно в 22:20 мск

Сегодня, 22 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280, в рамках которого экс-чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян (16-3) встретится с американцем Шоном О’Мэлли (15-1).
Текстовую онлайн-трансляцию спортивного шоу проведёт «Чемпионат». В Российской Федерации поединок Яна и О’Мэлли в прямом эфире покажет телеканал «Матч». Прямая трансляция основного карда начнётся в 21:00 мск. Сам же поединок между Яном и О’Мэлли зрители смогут увидеть около 22:20 мск.
В главном бою турнира UFC 280 бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев сразятся за вакантный титул в лёгком весе (до 70 кг) организации. В соглавном событии чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг проведёт дебютную защиту против соотечественника Ти Джея Диллашоу.
Прямая трансляция боя Ян — О’Мэлли здесь:
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