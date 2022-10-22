Магомед Исмаилов дал прогноз на бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.
«Ислам и вторым номером, и первым номером может хорошо поработать. Считаю, это такое противостояние. Это история Ислама Махачева. Ислам входит в клетку и делает уже свою историю. Они заявляют, что попытаются финишировать Оливейру. Думаю, они постараются. Я думаю, Махачев превзойдёт Оливейру в борьбе, и это станет его победной фишечкой», — приводит слова Магомеда Исмаилова РЕН ТВ.
Напомним, бой Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.
Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь:
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