Магомед Исмаилов дал прогноз на бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.



«Ислам и вторым номером, и первым номером может хорошо поработать. Считаю, это такое противостояние. Это история Ислама Махачева. Ислам входит в клетку и делает уже свою историю. Они заявляют, что попытаются финишировать Оливейру. Думаю, они постараются. Я думаю, Махачев превзойдёт Оливейру в борьбе, и это станет его победной фишечкой», — приводит слова Магомеда Исмаилова РЕН ТВ.



Напомним, бой Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.



Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь: