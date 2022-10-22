Фото: в зал Петра Яна пришло более 400 человек, чтобы поддержать его в бою с О’Мэлли

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян не остался без поддержки в преддверии поединка с американцем Шоном О’Мэлли, который состоится уже в ближайшее время на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Так, в спортивный зал в Екатеринбурге, где тренируется боец, пришло более 400 человек, чтобы поболеть за него.

Текстовую онлайн-трансляцию спортивного шоу проведёт «Чемпионат». В Российской Федерации поединок Яна и О’Мэлли в прямом эфире покажет телеканал «Матч». Прямая трансляция основного карда началась в 21:00 мск. Сам же поединок между Яном и О’Мэлли зрители смогут увидеть около 22:20 мск.

Прямая трансляция боя Ян — О’Мэлли здесь:

В главном бою турнира UFC 280 бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев сразятся за вакантный титул организации в лёгком весе (до 70 кг).