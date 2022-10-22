Олейник назвал главные преимущества Петра Яна над О’Мэлли

Российский боец UFC Алексей Олейник поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой и боя Петра Яна и Шона О'Мэлли.



«Болею всегда за наших ребят. По бою Махачев – Оливейра. Оливейра уже показал, что он состоявшийся, очень интересный, крепкий боец и чемпион. Задача Махачева показать, что новое поколение, которое приходит, может конкурировать и побеждать.



В бою Петра Яна и Шона О’Мэлли. О’Мэлли – боец интересный и нестандартный. Я про технику и так далее. Но для Пётра мне кажется, что он не потянет. Потому что Петр жёстче, гораздо скоростнее, и физически Пётр гораздо сильнее. Вряд ли есть какие-то большие шансы у Шона», — приводит слова Алексея Олейника РЕН ТВ.



Бой Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.



Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь: