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Олейник назвал главные преимущества Петра Яна над О’Мэлли

Олейник назвал главные преимущества Петра Яна над О’Мэлли
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Российский боец UFC Алексей Олейник поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой и боя Петра Яна и Шона О'Мэлли.

«Болею всегда за наших ребят. По бою Махачев – Оливейра. Оливейра уже показал, что он состоявшийся, очень интересный, крепкий боец и чемпион. Задача Махачева показать, что новое поколение, которое приходит, может конкурировать и побеждать.

В бою Петра Яна и Шона О’Мэлли. О’Мэлли – боец интересный и нестандартный. Я про технику и так далее. Но для Пётра мне кажется, что он не потянет. Потому что Петр жёстче, гораздо скоростнее, и физически Пётр гораздо сильнее. Вряд ли есть какие-то большие шансы у Шона», — приводит слова Алексея Олейника РЕН ТВ.

Бой Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь:

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