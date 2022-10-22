Бенеил Дариуш одержал победу над Матеушем Гамротом на UFC 280

Ирано-американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш одержал победу в поединке с польским спортсменом Матеушем Гамротом на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Бой продлился все три запланированных раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дариушу — 30-27, 30-27, 29-28.



Для Дариуша эта победа стала 22-й в профессиональной карьере в смешанных единоборствах в 27 поединках. На счету Бенеила четыре поражения, ещё один бой был завершён вничью.



Матеуш Гамрот потерпел второе поражение в карьере. На его счету 21 победа, ещё один бой был признан несостоявшимся.



UFC 280



Основной кард:



Чарльз Оливейра — Ислам Махачев

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу

Пётр Ян — Шон О’Мэлли

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей



Предварительный кард:



Белал Мухаммад — Шон Брэйди — победа Мухаммада техническим нокаутом во втором раунде

Махмуд Мурадов — Кайо Борральо — победа Борральо единогласным решением судей

Волкан Оздемир — Никита Крылов — победа Крылова единогласным решением судей

Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев — победа Нурмагомедова единогласным решением судей

Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей

Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде

Карол Роза — Лина Ленсберг — победа Розы раздельным решением судей

Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь: