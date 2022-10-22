Бенеил Дариуш прокомментировал победу над Матеушем Гамротом на UFC 280

Американский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Бенеил Дариуш (22-4-1) прокомментировал победу над поляком Матеушем Гамротом (22-2), одержанную в рамках турнира UFC 280, который в настоящий момент проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я хочу посвятить этот бой жителям Ирана, у которых сейчас большое количество протестов, арестов. Никто не заберёт у вас то, что вам принадлежит. Я полагался на свои навыки джиу-джитсу и думаю, что это сработало. Что дальше? Сложный вопрос.

Я сделаю всё, что от меня зависит. Поставьте против меня любого бойца, я буду драться!» – сказал Дариуш после выступления.

В главном бою турнира UFC 280 бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев сразятся за вакантный титул организации в лёгком весе (до 70 кг).

Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь: