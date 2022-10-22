Чарльз Оливейра — Ислам Махачев: прямая трансляция боя UFC 280 начнётся примерно в 23:30

Сегодня, 22 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280, в главном бою которого встретятся россиянин Ислам Махачев и Чарльз Оливейра, представляющий Бразилию. На кону будет чемпионский пояс UFC в лёгком весе (до 70 кг).

Текстовую онлайн-трансляцию спортивного шоу проведёт «Чемпионат». В Российской Федерации поединок Ислама и Чарльза в прямом эфире покажет телеканал «Матч». Прямая трансляция основного карда начнётся ориентировочно в 21:00 мск. А сам бой между Махачевым и Оливейрой зрители смогут увидеть не ранее 23:30 мск.

В соглавном событии чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг проведёт дебютную защиту против соотечественника Ти Джея Диллашоу. В третьем по значимости противостоянии сразятся россиянин Пётр Ян и Шон О’Мэлли из США.

Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь: