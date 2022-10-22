Пётр Ян в тяжёлом бою проиграл Шону О’Мэлли на UFC 280

Завершился поединок главного карда турнира UFC 280, который в настоящий момент проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Экс-чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян (16-3) встретился с американцем Шоном О’Мэлли (15-1).
Бойцы начали поединок с пристрелки. Ян, как и ожидалось, занял центр клетки, О’Мэлли же сделал ставку на передвижение и работу ногами с дистанции. В середине раунда Ян попытался зажать соперника у сетки, но безрезультатно, однако под занавес трёхминутки смог провести тейкдаун.
В начале второго раунда О’Мэлли тяжело попал по Яну справа, однако затем пропустил сам и после перевода россиянина оказался на полу. Остаток раунда прошёл под диктовку Яна, навязывавшего размены в стойке и борьбу.
В третьем раунде бойцы сбавили обороты и перешли к позиционной борьбе. В середине О’Мэлли после затяжной атаки посёк Яна, однако затем вновь оказался на полу. Концовку боя спортсмены провели в агрессивных разменах.
Судейский вердикт: победа О’Мэлли раздельным решением.
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