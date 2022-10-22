Пётр Ян из-за рассечения залил кровью О'Мэлли. Фото

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян получил рассечение в поединке с американцем Шоном О'Мэлли на турнире UFC 280, проходящем в эти минуты в Абу-Даби. Из открытой раны на лице российского бойца текла кровь, в борьбе с О'Мэлли он залил ей своего соперника.

Бой Яна и О'Мэлли продлился все три раунда, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу американскому спортсмену.

UFC 280



Основной кард:



Чарльз Оливейра — Ислам Махачев

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу

Пётр Ян — Шон О’Мэлли

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей



Предварительный кард:



Белал Мухаммад — Шон Брэйди — победа Мухаммада техническим нокаутом во втором раунде

Махмуд Мурадов — Кайо Борральо — победа Борральо единогласным решением судей

Волкан Оздемир — Никита Крылов — победа Крылова единогласным решением судей

Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев — победа Нурмагомедова единогласным решением судей

Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей

Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде

Карол Роза — Лина Ленсберг — победа Розы раздельным решением судей.

Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь: