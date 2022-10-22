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Петр Ян обошёл О’Мэлли по количеству точных ударов на UFC 280

Петр Ян обошёл О’Мэлли по количеству точных ударов на UFC 280
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Представляем ключевую статистику рейтингового поединка в легчайшем весе (до 61 кг) UFC между россиянином Петром Яном (16-4) и Шоном О’Мэлли (16-1), который состоялся сегодня, 22 октября, на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29).

У Яна было больше точных ударов — 97 против 91. А по общему количеству нанесённых ударов впереди О’Мэлли — 171 против 139.

Пётр уступил сопернику по количеству точных значимых ударов — 58 против 84. Процент точности у россиянина составил 60, а у американца — 51.

В главном бою турнира UFC 280 бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев сразятся за вакантный титул в лёгком весе (до 70 кг) организации. В соглавном событии чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг проведёт дебютную защиту против соотечественника Ти Джея Диллашоу.

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