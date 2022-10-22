«Таков чёртов спорт». О'Мэлли прокомментировал победу над Яном

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли (16-1) прокомментировал победу над российским экс-чемпионом Петром Яном (16-4) на турнире UFC 280, который в настоящий момент проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то что проиграл Яну по всем ключевым пунктам статистики.

«Кто победил? Я не знаю, если честно. Думаю, бой мог уйти в любую сторону. Таков чёртов спорт. Но в подобных ситуациях я раньше не бывал. Я не был впечатлён его борьбой. Хотя я был потрясён, но не серьёзно», – сказал американец после боя.

В главном бою турнира UFC 280 бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев сразятся за вакантный титул в лёгком весе (до 70 кг) организации. В соглавном событии чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг проведёт дебютную защиту против соотечественника Ти Джея Диллашоу.

Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь: