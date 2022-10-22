Пётр Ян проиграл три из последних четырёх поединков

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян проиграл бой американцу Шону О’Мэлли (15-1) в рамках UFC 280. Это поражение стало для Яна третьим в последних четырёх поединках.

UFC 280

Шон О’Мэлли (W) — Пётр Ян — раздельное решение судей

UFC 273

Алджамейн Стерлинг (W) — Пётр Ян — раздельное решение судей

UFC 267

Пётр Ян (W) — Кори Сэндхаген США — единогласное решение судей

UFC 259

Алджамейн Стерлинг (W) — Пётр Ян — дисквалификация

UFC 280



Основной кард:



Чарльз Оливейра — Ислам Махачев

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом

Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О’Мэлли раздельным решением судей

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей

Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь: