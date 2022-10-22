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Пётр Ян проиграл три из последних четырёх поединков

Пётр Ян проиграл три из последних четырёх поединков
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян проиграл бой американцу Шону О’Мэлли (15-1) в рамках UFC 280. Это поражение стало для Яна третьим в последних четырёх поединках.

UFC 280
Шон О’Мэлли (W) — Пётр Ян — раздельное решение судей

UFC 273
Алджамейн Стерлинг (W) — Пётр Ян — раздельное решение судей

UFC 267
Пётр Ян (W) — Кори Сэндхаген США — единогласное решение судей

UFC 259
Алджамейн Стерлинг (W) — Пётр Ян — дисквалификация

UFC 280

Основной кард:

Чарльз Оливейра — Ислам Махачев
Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом
Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О’Мэлли раздельным решением судей
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей
Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей

Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь:

Всё!!! Пояс наш, Оливейра сдался на милость Ислама Махачева!!! LIVE Всё!!! Пояс наш, Оливейра сдался на милость Ислама Махачева!!! LIVE
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