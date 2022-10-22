«Худшее ограбление в истории UFC». Сехудо прокомментировал исход боя Ян — О’Мэлли

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался об итогах поединка россиянина Петра Яна и американца Шона О'Мэлли.



«Худшее ограбление в истории UFC. Надеюсь, наш спорт не превратится в бокс», — написал в своих социальных сетях Генри Сехудо, отметив в записи президента UFC Дану Уайта.



Напомним, О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то что проиграл Яну по всем ключевым пунктам статистики.



В главном бою турнира UFC 280 бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев сразятся за вакантный титул в лёгком весе (до 70 кг) организации. В соглавном событии чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг проведёт дебютную защиту против соотечественника Ти Джея Диллашоу.



Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь: