«Лучший ударник в UFC». Макгрегор затроллил Яна после поражения

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал поединок бойцов легчайшего веса (до 61 кг) россиянина Петра Яна и американца Шона О’Мэлли, который состоялся сегодня, 22 октября, на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то что проиграл Яну по всем ключевым пунктам статистики.

«Лучший ударник в UFC 😂», – написал Макгрегор в социальных сетях.

В главном бою турнира UFC 280 бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев сразятся за вакантный титул в лёгком весе (до 70 кг) организации. В соглавном событии чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг проведёт дебютную защиту против соотечественника Ти Джея Диллашоу.

Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь: