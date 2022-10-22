Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стерлинг одолел Ти Джея Диллашоу техническим нокаутом во втором раунде и защитил титул UFC

Стерлинг одолел Ти Джея Диллашоу техническим нокаутом во втором раунде и защитил титул UFC
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг одержал победу в поединке с соотечественником Ти Джеем Диллашоу и защитил титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

Бой закончился во втором раунде — судьи остановили поединок, присудив победу Стерлингу техническим нокаутом. Диллашоу в ходе поединка получил травму руки.

Алджамейн Стерлинг одержал 22-ю победу в 25 поединках в карьере в профессиональных смешанных единоборствах. Ти Джей Диллашоу потерпел пятое поражение в 23 поединках в карьере.

UFC 280

Основной кард:

Чарльз Оливейра — Ислам Махачев
Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде
Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О'Мэлли раздельным решением судей
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей
Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей

Предварительный кард:

Белал Мухаммад — Шон Брэйди — победа Мухаммада техническим нокаутом во втором раунде
Махмуд Мурадов — Кайо Борральо — победа Борральо единогласным решением судей
Волкан Оздемир — Никита Крылов — победа Крылова единогласным решением судей
Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев — победа Нурмагомедова единогласным решением судей
Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей
Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде
Карол Роза — Лина Ленсберг — победа Розы раздельным решением судей.

Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь:

Всё!!! Пояс наш, Оливейра сдался на милость Ислама Махачева!!! LIVE Всё!!! Пояс наш, Оливейра сдался на милость Ислама Махачева!!! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022