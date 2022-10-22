Стерлинг одолел Ти Джея Диллашоу техническим нокаутом во втором раунде и защитил титул UFC

Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг одержал победу в поединке с соотечественником Ти Джеем Диллашоу и защитил титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.



Бой закончился во втором раунде — судьи остановили поединок, присудив победу Стерлингу техническим нокаутом. Диллашоу в ходе поединка получил травму руки.



Алджамейн Стерлинг одержал 22-ю победу в 25 поединках в карьере в профессиональных смешанных единоборствах. Ти Джей Диллашоу потерпел пятое поражение в 23 поединках в карьере.



UFC 280



Основной кард:



Чарльз Оливейра — Ислам Махачев

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде

Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О'Мэлли раздельным решением судей

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей



Предварительный кард:



Белал Мухаммад — Шон Брэйди — победа Мухаммада техническим нокаутом во втором раунде

Махмуд Мурадов — Кайо Борральо — победа Борральо единогласным решением судей

Волкан Оздемир — Никита Крылов — победа Крылова единогласным решением судей

Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев — победа Нурмагомедова единогласным решением судей

Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей

Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде

Карол Роза — Лина Ленсберг — победа Розы раздельным решением судей.

Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь: