Видео: зрители освистали судейское решение в бою Ян — О’Мэлли

Исход поединка между бойцами легчайшего веса (до 61 кг) UFC россиянином Петром Яном (16-4) и американцем Шоном О’Мэлли (16-1), который состоялся сегодня, 22 октября, остался непонятен не только команде бывшего чемпиона организации.

Напомним, О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то что проиграл Яну по всем ключевым пунктам статистики.

Так, во время оглашения судейского вердикта зал освистал его, выразив своё недовольство происходящим.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале UFC Russia.

В главном бою турнира UFC 280 бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев сразятся за вакантный титул в лёгком весе (до 70 кг) организации.

Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь: