Видеообзор поражения Петра Яна в поединке с Шоном О’Мэлли

Экс-чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян (16-4) проиграл американцу Шону О’Мэлли (16-1) в рамках главного карда турнира UFC 280, который в настоящий момент проходит в Абу-Даби (ОАЭ).
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами матча Пётр Ян — Шон О’Мэлли.
UFC 280
Основной кард:
Чарльз Оливейра — Ислам Махачев
Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом
Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О’Мэлли раздельным решением судей
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей
Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей
Предварительный кард:
Белал Мухаммад — Шон Брэйди — победа Мухаммада техническим нокаутом во втором раунде
Махмуд Мурадов — Кайо Борральо — победа Борральо единогласным решением судей
Волкан Оздемир — Никита Крылов — победа Крылова единогласным решением судей
Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев — победа Нурмагомедова единогласным решением судей
Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей
Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде
Карол Роза — Лина Ленсберг — победа Розы раздельным решением судей.
Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь:
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