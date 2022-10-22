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Александр Емельяненко: уверен, что Петра Яна засудили по политическим мотивам

Александр Емельяненко: уверен, что Петра Яна засудили по политическим мотивам
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко считает, что российского бойца UFC Петра Яна засудили в поединке с американцем Шоном О’Мэлли.

«Уверен, что Петра засудили по политическим мотивам. Посмотрите статистику поединка, какие могут быть вопросы? Я не вижу ни одного основания даже для раздельного решения в сторону Петра, тут однозначная победа. Количество ударов, переводы и контроль в партере — всё на стороне Яна. Видимо, UFC в текущей политической ситуации не нужны чемпионы из России, поэтому судьи вынесли такой вердикт. Петра обокрали второй раз подряд», — приводит слова Емельяненко «Матч ТВ».

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян проиграл О’Мэлли раздельным решением судей.

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