Согласны ли вы с решением судей в бою Ян — О'Мэлли?

Экс-чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян (16-4) проиграл американцу Шону О’Мэлли (16-1) в рамках главного карда турнира UFC 280, который в настоящий момент проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему: «Согласны ли вы с решением судей в бою Ян — О'Мэлли?».

Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.

UFC 280



Основной кард:



Чарльз Оливейра — Ислам Махачев

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом

Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О’Мэлли раздельным решением судей

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей

Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь: