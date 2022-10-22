Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Камару Усман: О’Мэлли определённо один из лучших в дивизионе

Камару Усман: О’Мэлли определённо один из лучших в дивизионе
Комментарии

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман высказался о бое между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О’Мэлли, назвав второго одним из сильнейших.

«Что за бой? О’Мэлли определённо один из лучших в дивизионе», — написал Камару Усман в социальных сетях.

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян проиграл О’Мэлли раздельным решением судей.

UFC 280

Основной кард:

Чарльз Оливейра — Ислам Махачев — Махачева приёмом во втором раунде
Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом
Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О’Мэлли раздельным решением судей
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей
Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей

Стерлинг уничтожил Диллашоу. Эпоха легенды UFC окончена Стерлинг уничтожил Диллашоу. Эпоха легенды UFC окончена
Пётр Ян снова повержен! Розовый пудель оказался кровожадным бульдогом Пётр Ян снова повержен! Розовый пудель оказался кровожадным бульдогом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022