Камару Усман: О’Мэлли определённо один из лучших в дивизионе

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман высказался о бое между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О’Мэлли, назвав второго одним из сильнейших.

«Что за бой? О’Мэлли определённо один из лучших в дивизионе», — написал Камару Усман в социальных сетях.

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян проиграл О’Мэлли раздельным решением судей.

UFC 280



Основной кард:



Чарльз Оливейра — Ислам Махачев — Махачева приёмом во втором раунде

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом

Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О’Мэлли раздельным решением судей

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей