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Ислам Махачев «задушил» Чарльза Оливейру, став новым чемпионом UFC

Ислам Махачев «задушил» Чарльза Оливейру, став новым чемпионом UFC
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Завершилось главное событие турнира UFC 280, который состоялся сегодня, 22 октября, в Абу-Даби (ОАЭ). Боец лёгкого веса (до 70 кг) 30-летний россиянин Ислам Махачев (22-1) сразился за вакантный титул с 33-летним бразильцем Чарльзом Оливейрой (33-8).

Бойцы со старта вкатились в бой. Уже спустя полминуты у Махачева получилось повалить Оливейру и захватить контроль. Чарльз смог подняться, однако вскоре вновь оказался на полу и вновь после клинча. Махачев попытался навязать ему граунд-энд-паунд, но бразилец обошёлся практически без пропущенных ударов.

Во втором раунде Махачев после неудачной попытки повалить Оливейру перевёл схватку в стойку, где смог потрясти бразильца и выйти на удушающий приём.

Результат боя: победа Ислама Махачева удушающим приёмом во втором раунде.

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