Хабиб Нурмагомедов закинул на плечи Ислама Махачева и исполнил круг почёта
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после боя поздравил своего подопечного, а также новоиспечённого чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева (22-1), закинув его к себе на плечи и исполнив круг почёта.
В бою за пояс Махачев одолел бразильца Чарльза Оливейру удушающим приёмом во втором раунде.
UFC 280
Основной кард:
Чарльз Оливейра — Ислам Махачев — победа Махачева удушающим приёмом
Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом
Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О’Мэлли раздельным решением судей
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей
Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей
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