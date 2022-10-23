Хабиб Нурмагомедов закинул на плечи Ислама Махачева и исполнил круг почёта

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после боя поздравил своего подопечного, а также новоиспечённого чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева (22-1), закинув его к себе на плечи и исполнив круг почёта.

В бою за пояс Махачев одолел бразильца Чарльза Оливейру удушающим приёмом во втором раунде.

UFC 280



Основной кард:



Чарльз Оливейра — Ислам Махачев — победа Махачева удушающим приёмом

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом

Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О’Мэлли раздельным решением судей

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей