Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов закинул на плечи Ислама Махачева и исполнил круг почёта

Хабиб Нурмагомедов закинул на плечи Ислама Махачева и исполнил круг почёта
Комментарии

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после боя поздравил своего подопечного, а также новоиспечённого чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева (22-1), закинув его к себе на плечи и исполнив круг почёта.

В бою за пояс Махачев одолел бразильца Чарльза Оливейру удушающим приёмом во втором раунде.

UFC 280

Основной кард:

Чарльз Оливейра — Ислам Махачев — победа Махачева удушающим приёмом
Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом
Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О’Мэлли раздельным решением судей
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей
Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей

Всё!!! Пояс наш, Оливейра сдался на милость Ислама Махачева!!! LIVE Всё!!! Пояс наш, Оливейра сдался на милость Ислама Махачева!!! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022