Ислам Махачев: Хабиб Нурмагомедов и его отец сделали меня

Российский боец UFC, новоиспечённый чемпион лиги в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280.



«Всю свою жизнь я готовился к этому моменту и невероятно трудился. Да, Чарльз воин, настоящий боец, у него невероятные навыки. Но я лучше. У него было больше всех сабмишенов в UFC. Хабиб Нурмагомедов и его отец сделали меня», — сказал Ислам Махачев после боя.



Напомним, Махачев одержал победу во втором раунде боя. Махачев после неудачной попытки повалить Оливейру перевёл схватку в стойку, где смог потрясти бразильца и выйти на удушающий приём, который успешно провёл.



UFC 280



Основной кард:



Чарльз Оливейра — Ислам Махачев — победа Махачева приёмом во втором раунде

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде

Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О'Мэлли раздельным решением судей

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей



Предварительный кард:



Белал Мухаммад — Шон Брэйди — победа Мухаммада техническим нокаутом во втором раунде

Махмуд Мурадов — Кайо Борральо — победа Борральо единогласным решением судей

Волкан Оздемир — Никита Крылов — победа Крылова единогласным решением судей

Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев — победа Нурмагомедова единогласным решением судей

Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей

Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде

Карол Роза — Лина Ленсберг — победа Розы раздельным решением судей.