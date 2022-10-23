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Результаты всех боёв турнира UFC 280

Результаты всех боёв турнира UFC 280
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В Абу-Даби завершился турнир UFC 280.

В главном событии турнира россиянин Ислам Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой и завоевал титул чемпиона промоушена в лёгком весе.

В соглавном поединке турнира американец Алджамейн Стерлинг защитил титул чемпиона лиги в легчайшем весе в поединке с Ти Джеем Диллашоу.

В рамках основного карда турнира россиянин Пётр Ян проиграл раздельным решением судей американцу Шону О'Мэлли.

UFC 280

Основной кард:

Чарльз Оливейра — Ислам Махачев — победа Махачева приёмом во втором раунде
Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде
Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О'Мэлли раздельным решением судей
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей
Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей

Предварительный кард:

Белал Мухаммад — Шон Брэйди — победа Мухаммада техническим нокаутом во втором раунде
Махмуд Мурадов — Кайо Борральо — победа Борральо единогласным решением судей
Волкан Оздемир — Никита Крылов — победа Крылова единогласным решением судей
Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев — победа Нурмагомедова единогласным решением судей
Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей
Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде
Карол Роза — Лина Ленсберг — победа Розы раздельным решением судей.

Всё!!! Пояс наш, Оливейра сдался на милость Ислама Махачева!!! LIVE Всё!!! Пояс наш, Оливейра сдался на милость Ислама Махачева!!! LIVE
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