Результаты всех боёв турнира UFC 280

В Абу-Даби завершился турнир UFC 280.

В главном событии турнира россиянин Ислам Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой и завоевал титул чемпиона промоушена в лёгком весе.



В соглавном поединке турнира американец Алджамейн Стерлинг защитил титул чемпиона лиги в легчайшем весе в поединке с Ти Джеем Диллашоу.



В рамках основного карда турнира россиянин Пётр Ян проиграл раздельным решением судей американцу Шону О'Мэлли.



UFC 280



Основной кард:



Чарльз Оливейра — Ислам Махачев — победа Махачева приёмом во втором раунде

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде

Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О'Мэлли раздельным решением судей

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей



Предварительный кард:



Белал Мухаммад — Шон Брэйди — победа Мухаммада техническим нокаутом во втором раунде

Махмуд Мурадов — Кайо Борральо — победа Борральо единогласным решением судей

Волкан Оздемир — Никита Крылов — победа Крылова единогласным решением судей

Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев — победа Нурмагомедова единогласным решением судей

Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей

Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде

Карол Роза — Лина Ленсберг — победа Розы раздельным решением судей.