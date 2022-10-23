Ислам Махачев отдал пояс Хабибу после победы на UFC 280
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Новый чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев не оставил без внимания бывшего одноклубника, а ныне наставника, соотечественника Хабиба Нурмагомедова после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой, поединок с которым состоялся вчера, 22 октября, на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).
Напомним, Махачев одержал досрочную победу во втором раунде, отправив Оливейру в нокдаун и «задушив» его.
После поединка Махачев вручил пояс чемпиона Нурмагомедову, выразив уважение ему и его покойному отцу – Абдулманапу Нурмагомедову.
«Он и его отец сделали меня», – сказал боец в послематчевом интервью.
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