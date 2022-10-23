Волкановски: Ислам хочет драться в Австралии? Давайте сделаем это

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Александр Волкановски выразил готовность сразиться с новоиспечённым чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым (22-1).

«Ислам хочет драться в Австралии? Давайте сделаем это», — сказал Волкановски.

Отметим, что в Перте (Австралия) 12 февраля 2023 года состоится UFC 284.

UFC 280



Основной кард:



Чарльз Оливейра — Ислам Махачев — победа Махачева удушающим приёмом

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом

Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О’Мэлли раздельным решением судей

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей