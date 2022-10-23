Ислам Махачев — Волкановски: где этот коротышка? Я не вижу его, принесите его сюда

Новый чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев после победы в поединке за пояс с бразильцем Чарльзом Оливейрой обратился к чемпиону UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Александру Волкановски. Ислам Махачев одолел бразильца Чарльза Оливейру удушающим приёмом во втором раунде.

«Где этот коротышка? Я не вижу его, принесите его сюда», — сказал Ислам Махачев.

UFC 280



Основной кард:



Чарльз Оливейра — Ислам Махачев — победа Махачева удушающим приёмом

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом

Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О’Мэлли раздельным решением судей

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей