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Ислам Махачев — Волкановски: где этот коротышка? Я не вижу его, принесите его сюда

Ислам Махачев — Волкановски: где этот коротышка? Я не вижу его, принесите его сюда
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Новый чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев после победы в поединке за пояс с бразильцем Чарльзом Оливейрой обратился к чемпиону UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Александру Волкановски. Ислам Махачев одолел бразильца Чарльза Оливейру удушающим приёмом во втором раунде.

«Где этот коротышка? Я не вижу его, принесите его сюда», — сказал Ислам Махачев.

UFC 280

Основной кард:

Чарльз Оливейра — Ислам Махачев — победа Махачева удушающим приёмом
Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом
Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О’Мэлли раздельным решением судей
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей
Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей

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