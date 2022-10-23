Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов устроили драку на UFC 280

Бойцы полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов устроили драку в рингсайде на турнире UFC 280, который состоялся вчера, 22 октября, в Абу-Даби (ОАЭ).

Спортсмены устроили потасовку прямо возле клетки, однако их быстро разняли. Пока неизвестно, из-за чего произошёл конфликт.

Напомним, Абубакар Нурмагомедов (17-3) стал участником турнира UFC 280, в рамках которого одержал победу над соотечественником Гаджи Омаргаджиевым (13-2).

В главном бою турнира россиянин Ислам Махачев (23-1) досрочно остановил во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру (33-9) и стал новым обладателем титула организации в лёгком весе (до 70 кг).

UFC 280. Основной кард:



Чарльз Оливейра — Ислам Махачев — победа Махачева удушающим приёмом во втором раунде

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде

Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О'Мэлли раздельным решением судей

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей