Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов устроили драку на UFC 280

Бойцы полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов устроили драку в рингсайде на турнире UFC 280, который состоялся вчера, 22 октября, в Абу-Даби (ОАЭ).
Спортсмены устроили потасовку прямо возле клетки, однако их быстро разняли. Пока неизвестно, из-за чего произошёл конфликт.
Напомним, Абубакар Нурмагомедов (17-3) стал участником турнира UFC 280, в рамках которого одержал победу над соотечественником Гаджи Омаргаджиевым (13-2).
В главном бою турнира россиянин Ислам Махачев (23-1) досрочно остановил во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру (33-9) и стал новым обладателем титула организации в лёгком весе (до 70 кг).
UFC 280. Основной кард:
Чарльз Оливейра — Ислам Махачев — победа Махачева удушающим приёмом во втором раунде
Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде
Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О'Мэлли раздельным решением судей
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей
Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей
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