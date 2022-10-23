Видеообзор победы Ислама Махачева в поединке с Чарльзом Оливейрой

Завершилось главное событие турнира UFC 280, который состоялся вчера, 22 октября, в Абу-Даби (ОАЭ). Боец лёгкого веса (до 70 кг) 30-летний россиянин Ислам Махачев (22-1) сразился за вакантный титул с 33-летним бразильцем Чарльзом Оливейрой (33-8).

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами матча Ислам Махачев — Чарльз Оливейра.

UFC 280



Основной кард:



Чарльз Оливейра — Ислам Махачев — победа Махачева удушающим приёмом

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом

Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О’Мэлли раздельным решением судей

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей



Предварительный кард:



Белал Мухаммад — Шон Брэйди — победа Мухаммада техническим нокаутом во втором раунде

Махмуд Мурадов — Кайо Борральо — победа Борральо единогласным решением судей

Волкан Оздемир — Никита Крылов — победа Крылова единогласным решением судей

Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев — победа Нурмагомедова единогласным решением судей

Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей

Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде

Карол Роза — Лина Ленсберг — победа Розы раздельным решением судей.