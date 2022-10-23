Дана Уайт — о бое между Махачевым и Оливейрой: Ислам выглядел невероятно

Президент UFC Дана Уайт высказался о бое за звание чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) между 30-летним россиянином Исламом Махачевым (22-1) и 33-летним бразильцем Чарльзом Оливейрой (33-8).
«Невероятно. Я ещё за неделю до этого говорил, что в октагоне сойдутся абсолютно лучшие бойцы. Когда я поднялся в октагон после боя, Хабиб сказал мне: «Я же говорил тебе, что он лучший в мире». Побить Оливейру — это одно, а побить Оливейру в его стиле так быстро — это другое. Ислам выглядел невероятно. Большой вопрос — как он собирается справляться с таким давлением? Пока он делает всё хорошо», — сказал Дана Уайт.
Ислам Махачев одержал победу в поединке удушающим приёмом во втором раунде.
UFC 280. Основной кард:
Чарльз Оливейра — Ислам Махачев — победа Махачева удушающим приёмом во втором раунде
Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде
Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О'Мэлли раздельным решением судей
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей
Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей
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