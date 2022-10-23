О'Мэлли: Ян — жёсткий русский чувак. Он попадал хорошими ударами

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли (16-1) прокомментировал бой с российским экс-чемпионом Петром Яном (16-4) на турнире UFC 280, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ).

«Он попадал в меня хорошими ударами. Пётр — жёсткий чувак, жёсткий русский. Я бы хотел пересмотреть бой перед тем, как давать оценку.



Я тренировался и готовился к нему. Я не только кикбоксингом занимался, но и ММА. Я готовился к 15-минутной войне. Планировал уронить его в начале, я был ко всему готов.



Он был настолько хорош, насколько я думал. Он был № 1 в мире. Уверен, что он будет находиться в топе. Он же находится в топ-15 рейтинга pound-for-pound. Он настоящий убийца», – сказал американец.

UFC 280. Основной кард:



Чарльз Оливейра — Ислам Махачев — победа Махачева удушающим приёмом во втором раунде

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде

Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О'Мэлли раздельным решением судей

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей