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О'Мэлли: Ян — жёсткий русский чувак. Он попадал хорошими ударами

О'Мэлли: Ян — жёсткий русский чувак. Он попадал хорошими ударами
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Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли (16-1) прокомментировал бой с российским экс-чемпионом Петром Яном (16-4) на турнире UFC 280, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ).

«Он попадал в меня хорошими ударами. Пётр — жёсткий чувак, жёсткий русский. Я бы хотел пересмотреть бой перед тем, как давать оценку.

Я тренировался и готовился к нему. Я не только кикбоксингом занимался, но и ММА. Я готовился к 15-минутной войне. Планировал уронить его в начале, я был ко всему готов.

Он был настолько хорош, насколько я думал. Он был № 1 в мире. Уверен, что он будет находиться в топе. Он же находится в топ-15 рейтинга pound-for-pound. Он настоящий убийца», – сказал американец.

UFC 280. Основной кард:

Чарльз Оливейра — Ислам Махачев — победа Махачева удушающим приёмом во втором раунде
Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде
Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О'Мэлли раздельным решением судей
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей
Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей

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