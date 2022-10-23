О’Мэлли после победы над Яном ответил на вопрос о титульном бое в UFC

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли после победы над российским бойцом смешанных единоборств Петром Яном в рамках турнира UFC 280 ответил на вопрос о возможном титульном бое.

«Нужно пересмотреть бой. Но, думаю, люди хотят увидеть чемпионский бой с моим участием», — сказал О’Мэлли после боя.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявлял, что победитель боя Ян — О’Мэлли будет драться за титул.

Напомним, О’Мэлли одержал победу над Яном раздельным решением судей. Для американца эта победа стала 16-й в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение. Ян, в свою очередь, потерпел второе поражение подряд в UFC. За последние четыре боя в UFC россиянин потерпел три поражения и одержал одну победу.