Махачев: этот пояс такой тяжёлый! Всевышний всегда даёт мне даже больше, чем я прошу

Новый чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал победу в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой.



«Этот пояс такой тяжёлый! Прежде всего должен сказать, что всегда прошу всё у Всевышнего. И он всегда даёт мне даже больше, чем я прошу. Абу-Даби, спасибо! Я очень усердно готовился, шёл к этому моменту всю свою жизнь, с самого детства.



Я понимал, что будет нелёгкий бой. Этот парень – настоящий воин. Он всегда прёт на оппонента. Но я знал, что ему будет непросто из-за моих навыков борьбы, поэтому он не будет давить слишком активно. Этот пояс – для моего тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Много лет назад он сказал мне: просто усердно тренируйся – и станешь чемпионом», – сказал Махачев в октагоне сразу после боя.