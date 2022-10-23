Махачев: этот пояс такой тяжёлый! Всевышний всегда даёт мне даже больше, чем я прошу
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Новый чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал победу в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Этот пояс такой тяжёлый! Прежде всего должен сказать, что всегда прошу всё у Всевышнего. И он всегда даёт мне даже больше, чем я прошу. Абу-Даби, спасибо! Я очень усердно готовился, шёл к этому моменту всю свою жизнь, с самого детства.
Я понимал, что будет нелёгкий бой. Этот парень – настоящий воин. Он всегда прёт на оппонента. Но я знал, что ему будет непросто из-за моих навыков борьбы, поэтому он не будет давить слишком активно. Этот пояс – для моего тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Много лет назад он сказал мне: просто усердно тренируйся – и станешь чемпионом», – сказал Махачев в октагоне сразу после боя.
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