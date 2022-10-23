Оливейра раскрыл, что сказал ему Хабиб после боя с Махачевым

Бразильский боец смешанного стиля Чарльз Оливейра раскрыл детали разговора с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне членом Зала славы, россиянином Хабибом Нурмагомедовым после поражения в титульном бою с Исламом Махачевым в главном бою турнира UFC 280.

«Он подошёл ко мне и сказал, что всё это было сделано для продвижения боя. Он выразил уважение в мой адрес. Он великий чемпион, и у него потрясающий путь в спорте. И сейчас у него новый великий чемпион», — сказал Оливейра на пресс-конференции.

Напомним, Махачев одержал досрочную победу во втором раунде, «задушив» Оливейру и став новым обладателем титула организации.

Для Оливейры это поражение стало девятым в смешанных единоборствах. У бразильца прервалась победная серия из 11 боёв.