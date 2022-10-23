Волкановски: думал, Махачев сильнее. Как только он совершит ошибку, я накажу его

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски прокомментировал бой Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой и высказался о потенциальной встрече с россиянином.



«Хорошее выступление от Ислама. Я предполагал, что, возможно, он победит сабмишеном в трёх-четырёх раундах. Махачев был очень хорош, но в то же время хочу выразить уважение Оливейре – он всегда развлекает публику, у него очень зрелищные бои.



Ислам выглядел сильно, но, по правде говоря, я был уверен, что он будет намного сильнее и будет лучше контролировать Оливейру. Я не очень высокого роста. И то, что сегодня увидел, на мой взгляд, даёт мне определённое преимущество. У меня есть возможность очень шустро вставать на ноги, даже если окажусь внизу. Меня очень сложно просчитать. Как только Махачев совершит ошибку, я накажу его за неё.



Знал ли я, что Ислам после победы собирается вызвать меня? Нет. Но в этом есть смысл. Честно говоря, для того я сюда и прилетел. А сейчас я хочу добиться по-настоящему большой цели – стать двойным чемпионом. Очень здорово, что всё сложилось таким образом. С нетерпением жду возможности встретиться с Махачевым», – сказал Волкановски на пресс-конференции.