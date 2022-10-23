Оливейра прокомментировал поражение в титульном бою с Махачевым на турнире UFC 280
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Бразильский боец смешанного стиля Чарльз Оливейра прокомментировал поражение в титульном бою с Исламом Махачевым в главном поединке турнира UFC 280.
«Да тут нечего говорить. Он просто делал те вещи, которые я не делал. Он вёл игру, в результате чего повалил меня и довёл всё до конца. Нечего добавить», — сказал Оливейра на пресс-конференции.
Напомним, Махачев одержал досрочную победу во втором раунде, «задушив» Оливейру. Россиянин стал новым обладателем титула организации в лёгком весе.
Для Оливейры это поражение стало девятым в смешанных единоборствах. У бразильца прервалась победная серия из 11 боёв.
Махачев, в свою очередь, одержал 11-ю победу подряд в UFC. Всего на его счету 23 победы в MMA и одно поражение.
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