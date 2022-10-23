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«У него хорошие навыки». Махачев — о том, удивил ли его Оливейра

«У него хорошие навыки». Махачев — о том, удивил ли его Оливейра
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Новый чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев ответил на вопрос о том, удивил ли его бразилец Чарльз Оливейра в титульном бою на турнире UFC 280.

«Когда я сделал первый тейкдаун, я почувствовал, что у него хорошие навыки. Он нанёс несколько хороших ударов с локтя, когда лежал на спине. Но меня это не удивило. Я знаю, на что я способен. Я говорил вам всю неделю, что буду укладывать его, удерживать и изнурять его», — сказал Махачев на пресс-конференции после боя с Оливейрой.

Махачев одержал досрочную победу во втором раунде, «задушив» Оливейру. Россиянин стал новым обладателем титула организации в лёгком весе. Махачев, одержал 11-ю победу подряд в UFC. Всего на его счету 23 победы в MMA и одно поражение.

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