Оливейра: я собираюсь вернуть пояс

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра отреагировал на поражение в бою за вакантный титул UFC в лёгком весе. Поединок завершился победой россиянина Ислама Махачева удушающим приёмом во втором раунде.



«Сегодня, завтра, сейчас я готов драться, это не имеет значения. Я хотел бы драться как можно скорее.



Никто не ударит меня так сильно, как жизнь. Итак, я упал. Но я собираюсь встать и вернуть этот пояс», – сказал Оливейра на пресс-конференции после боя.



Для Оливейры это уже девятое поражение в UFC. Ранее он терпел неудачи в боях с Джимом Миллером, Дональдом Серроне, Кабом Суонсоном, Фрэнки Эдгаром, Максом Холлоуэем, Энтони Петтисом, Рикардо Ламасом и Полом Фелдером. Последний бой до встречи с Махачевым бразилец провёл в мае 2022 года — тогда он «задушил» Джастина Гэтжи в первом раунде.