Махачев предположил, что после боя ему сказал бы Абдулманап Нурмагомедов

Новый чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказал предположение, что ему сказал бы Абдулманап Нурмагомедов после победы в титульном бою с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280.
«Мы бы точно сначала провели разбор ошибок. И потом, я думаю, он гордился бы мной, потому что я всю жизнь слушался его, где он говорил, я выступал. Всё, что он говорил, я делал. И из-за этого он мне говорил, что я буду чемпионом после Хабиба. Очень рад, что я смог отобрать пояс у такого достойного соперника», — сказал Махачев на пресс-конференции.
Напомним, Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 года на фоне осложнений от коронавируса в возрасте 57 лет. За свою карьеру он тренировал более 10 чемпионов мира по боевому самбо, в том числе своего младшего брата Нурмагомеда и сына Хабиба.
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