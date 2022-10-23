«Он прожил трудную жизнь». Махачев выразил своё отношение к Оливейре

Новый чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал о своём отношении к бразильцу Чарльзу Оливейре после победы в титульном бою на турнире UFC 280.

«Я уважаю этого парня, потому что он жёсткий. Он прожил трудную жизнь. Я уважаю всю его команду. Мы жили в одном отеле всю неделю, и у нас не было проблем», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Махачев одержал досрочную победу над Оливейрой во втором раунде и стал новым обладателем титула организации в лёгком весе.

Махачев одержал 11-ю победу подряд в UFC. Всего на его счету 23 победы в MMA и одно поражение. Оливейра, в свою очередь, потерпел девятое поражение в UFC и прервал победную серию из 11 боёв. Также на его счету 33 победы в смешанных единоборствах.