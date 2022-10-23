Махачев: Хабиб писал Дане о титульнике в Бразилии
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Новый чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев ответил на вопрос о возможности сразиться с Чарльзом Оливейрой на его родине в Бразилии.
«Мне всё равно, у меня большая команда. За месяц до анонса боя с Чарльзом Хабиб говорил мне много раз, что, если нам дадут титульник в Бразилии, мы поедем туда. У меня сохранились сообщения с тех времён. И он писал Дане: «Эй, давай сделаем это в Бразилии». Но некоторые люди не поверили нам. Я могу показать сообщения, где Хабиб заявлял об этом», – сказал Махачев на пресс-конференции.
Бой 30-летнего Ислама Махачева и 33-летнего Чарльза Оливейры был главным событием турнира UFC 280 в Абу-Даби. Российский боец победил соперника удушающим приёмом во втором раунде.
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