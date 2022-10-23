Махачев ответил на вопрос, сколько миллионов хочет заработать в UFC

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев после победы над Чарльзом Оливейрой в главном поединке турнира UFC 280 и завоевания чемпионского пояса в лёгком весе ответил на вопрос, есть ли у него финансовая цель и сколько конкретно миллионов он хотел бы заработать.



«Если сейчас буду говорить, что не хочу заработать, то совру. Но у меня нет никаких проблем с деньгами. У меня есть всё, что я хочу. Рядом – друзья, которые помогут, если мне что-то будет нужно.



А какой-то цели в плане финансов никогда не преследовал. Я всю жизнь тренировался, чтобы этот пояс был у меня. И очень рад, что это всё прошло не напрасно. Годы тренировок, то, как я пахал в зале, как выкладывался, воплотилось в сегодняшнюю победу», – сказал Махачев на пресс-конференции.