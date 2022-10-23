Махачев ответил на вопрос, сколько миллионов хочет заработать в UFC

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев после победы над Чарльзом Оливейрой в главном поединке турнира UFC 280 и завоевания чемпионского пояса в лёгком весе ответил на вопрос, есть ли у него финансовая цель и сколько конкретно миллионов он хотел бы заработать.
«Если сейчас буду говорить, что не хочу заработать, то совру. Но у меня нет никаких проблем с деньгами. У меня есть всё, что я хочу. Рядом – друзья, которые помогут, если мне что-то будет нужно.
А какой-то цели в плане финансов никогда не преследовал. Я всю жизнь тренировался, чтобы этот пояс был у меня. И очень рад, что это всё прошло не напрасно. Годы тренировок, то, как я пахал в зале, как выкладывался, воплотилось в сегодняшнюю победу», – сказал Махачев на пресс-конференции.
- 23 октября 2022
-
03:04
-
02:54
-
02:53
-
02:47
-
02:33
-
02:24
-
02:18
-
02:13
-
02:06
-
02:05
-
01:55
-
01:40
-
01:33
-
01:26
-
01:21
-
01:16
-
00:58
-
00:54
-
00:52
-
00:48
-
00:34
-
00:27
-
00:22
-
00:21
-
00:17
-
00:08
-
00:06
-
00:05
-
00:03
- 22 октября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:47
-
23:41
-
23:35
-
23:30